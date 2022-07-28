Медведев пригрозил НАТО симметричными мерами при расширении в Швеции и Финляндии
Медведев: Россия примет к НАТО симметричные меры при расширении в Швеции и НАТО
НАТО ждет симметричный ответ со стороны России, если альянс расширит военную инфраструктуру в Швеции и Финляндии. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова процитировал ТАСС.
Медведев выступил перед прессой после совещания по обеспечению безопасности северо-западных рубежей России. Мероприятие проходит в Карелии.
«Они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений», — сказал зампред Совбеза.
Будущее отношений НАТО и России, подчеркнул он, зависит от самих стран. РФ будет принимать решения симметрично шагам этих государств.
«Как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», — обратил внимание Медведев.