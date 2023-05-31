Мир 31 мая 2023, 09:02 Истребитель китайских ВВС перехватил американский самолет-разведчик над Южно-Китайским морем «Военное обозрение»: ВВС Китая перехватили американский самолет-шпион RC-135 Публичное достояние

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Истребитель китайских ВВС перехватил американский разведывательный самолет RC-135 над Южно-Китайским морем. Подробности случившегося опубликовал интернет-портал «Военное обозрение».

По данным издания, перехват произошел 26 мая. Китайский J-16 приблизился на расстояние нескольких десятков метров и пролетел прямо перед американским самолетом-шпионом. В результате RC-135 пролетел через вихревые потоки, так называемую спутную струю, что создало риск непреднамеренного столкновения. США расценили маневр китайского экипажа как «излишне агрессивные действия». В то же время само нахождение американского стратегического самолета-разведчика над Южно-Китайским морем можно расценивать как провокацию.

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Журналисты китайского издания Global Times обвинили США в использовании различных постановочных происшествий с военной техникой для эскалации ситуации вокруг стран. В качестве примера они привели падение беспилотника MQ-9 Reaper в акваторию Черного моря. По мнению обозревателей, этот случай демонстрирует нежелание обострения отношений США и России.