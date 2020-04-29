Историк рассказал о роли Коко Шанель в немецкой разведке

По данным историка спецслужб Андрея Ведяева, у Шанель был оперативный псевдоним «Вестминстер» и она сотрудничала с немецкой разведкой.

«Поехала она как раз в тот момент, когда Черчилль возвращался с Тегеранской конференции. Это говорит о том, что ситуация для Германии складывалась серьезно, так как было принято решение о создании второго фронта», — рассказал Ведяев о тайной встрече. Ее целью было доказать Уинстону Черчиллю необходимость сепаратных переговоров с нацистской Германией.

Ранее профессор СПбГУ Александр Пученков выразил мнение, что разделение Советского Союза было ошибочным, и это же является проблемой современной России. По словам историка, «одной из причин распада Союза стало то, что большевики в свое время разделили страну по готовым национальным «квартирам», и «сейчас эта же угроза осталась и в современной России».