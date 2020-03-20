Эксперт выразил мнение о причинах распада СССР

«Во времена СССР никто и представить не мог, что Грузия и Украина станут враждебными России государствами», — объяснил он.

По словам историка, «одной из причин распада Союза стало то, что большевики в свое время разделили страну по готовым национальным «квартирам», и «сейчас эта же угроза осталась и в современной России».