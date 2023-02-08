Эксклюзив 08 февраля 2023, 13:50 Историк заявил, что киевский режим уже не существует без многомиллиардных вливаний Запада Историк Рогулев: американцы чаще стали задаваться вопросом, зачем США поддерживают Украину freepik

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Режиму на Украине пришел конец, он искусственно держится благодаря многомиллиардной поддержке Запада, особенно США. Люди в самих Штатах все чаще стали задаваться вопросом о том, зачем американская власть поддерживает украинское руководство. Об этом в беседе с «360» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«В США появляются публикации о том, что цели текущей политики по отношению к Украине не очень ясны. Американское общество спрашивает, чего хочет добиться президент Джо Байден. Поддержка в военной, финансовой сферах усиливает риск столкновения США с Россией. Судьба киевского режима — второй вопрос», — сказал Рогулев.

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По словам историка, киевскому режиму, по сути, и так уже пришел конец. Однако за счет миллиардных вливаний он пока держится.

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«Если Запад прекратит оказывать помощь, киевскому режиму сразу же наступит конец», — резюмировал он.

Ранее бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что киевскому режиму приходит конец. По его словам, американские власти старательно этого как будто не замечают.