Историк: немцы спланировали блокаду Ленинграда в начале ВОВ

Германия еще до начала войны с Советским Союзом планировала блокаду Ленинграда. Целью нацистов было уморить голодом жителей города. Такое мнение высказал историк Александр Дюков.

«Блокада Ленинграда была спланирована нацистами в мае 1941 года еще до нападения Германии на Советский Союз. Главной целью было не принуждение города к капитуляции, а намеренное уничтожение голодом его жителей», — заявил историк РИА «Новости».

Он заметил, что такие данные можно увидеть в экономических планах нацистов на войну. В документах речь шла об уничтожении голодом москвичей и ленинградцев. Являющийся директором фонда «Историческая память» и научным сотрудником института российской истории РАН Дюков заметил, что позже немецкое руководство выпустило соответствующие приказы. С ними сегодня знакомы российские и зарубежные историки. Дюков назвал блокаду Ленинграда примером нацистской политики геноцида советских людей.

Санкт-Петербург в понедельник празднует 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В городе, заблокированном вражескими войсками, не хватало еды и топлива. Во время нее погибли до 1,5 миллиона человек. В честь памятной даты в Петербурге пройдут акции «900 дней и ночей» и «Свеча памяти».