Акция памяти «900 дней и ночей» пройдет в Санкт-Петербурге в память о полном снятии блокады

По информации «Царьграда», на площади перед Капеллой появится выставка военной техники, раритетных афиш и фотографий времен блокады. Посетители смогут увидеть и театрализованно-музыкальную композицию с военными песнями и стихами.

В 18:00 на территории Аничкового дворца начнется акция памяти. Воспитанники Дворца творчества юных покажут литературно-музыкальную композицию «Каменные мы…» по мотивам стихов и песен блокадного Ленинграда. В этом году главная тема «Свечи памяти» — благодарность тем, кто во время блокады боролся за сохранение сокровищ архитектуры и культуры города. А в минуту молчания потушат свет и зажгут свечи, на стенах появится военная хроника.

Ранее Ленинградский зоопарк позвал на экскурсию о работе во время блокады. Она пойдет 27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда.