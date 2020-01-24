    24 января 2020, 16:12

    Акция памяти «900 дней и ночей» пройдет в Санкт-Петербурге в память о полном снятии блокады

    Ольга Ситникова

    В память о снятии блокады 27 января в Санкт-Петербурге пройдут мероприятия для горожан. Рядом с академической Капеллой — акция «900 дней и ночей», а возле Аничкового дворца — «Свеча памяти». Об этом сообщили «Невские новости».

    По информации «Царьграда», на площади перед Капеллой появится выставка военной техники, раритетных афиш и фотографий времен блокады. Посетители смогут увидеть и театрализованно-музыкальную композицию с военными песнями и стихами.

    В 18:00 на территории Аничкового дворца начнется акция памяти. Воспитанники Дворца творчества юных покажут литературно-музыкальную композицию «Каменные мы…» по мотивам стихов и песен блокадного Ленинграда. В этом году главная тема «Свечи памяти» — благодарность тем, кто во время блокады боролся за сохранение сокровищ архитектуры и культуры города. А в минуту молчания потушат свет и зажгут свечи, на стенах появится военная хроника.

    Ранее Ленинградский зоопарк позвал на экскурсию о работе во время блокады. Она пойдет 27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда.