Интересное 10 января 2023, 19:22 🤴 Откровения запасного принца. Гарри выпустил скандальные мемуары Британский принц Гарри написал мемуары «Запасной» Twitter

Читать 360tv в

Принц Гарри опубликовал мемуары. Однако книга «Запасной» стала просто попыткой дорого продать скандалы королевской семьи Великобритании. Сын леди Ди обвинил родственников в черствости, снобизме, неуважении и даже расизме. Некоторые откровения уже вызвали международный резонанс.

Книга мемуаров принца Гарри

Стартовали продажи мемуаров принца Гарри — младшего сына короля Карла III и принцессы Дианы, внука Елизаветы II. Скандальный потомок британских королей назвал свою книгу «Запасной» и пообещал открыть немало семейных и личных тайн, сообщил The Guardian.

Реклама

Помогал принцу в написании книги (а скорее всего, записал его рассказы и составил из них внятный текст) лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист, писатель и сценарист Джон Мерингер. Так что читать «Запасного» будет легко.

Реклама

Перед началом продаж издатели как могли интриговали публику и публиковали особенно интересные отрывки. Однако немного помешал случайный фальстарт: версия «Запасного» на испанском по ошибке увидела свет еще 5 января.

Викимедиа

Младший внук королевы

Главный девиз книги — «Богатые тоже плачут». При этом «Запасной» стал откровенным сведением счетов с британской родней. Сильно досталось старшему брату Уильяму, который вместе со своими детьми откинул герцога Сассекского на четвертое место в очереди на престол.

Уже к 17 годам Гарри неоднократно ловили на употребления марихуаны и спиртного. Пять лет учебы в Итонском колледже дали младшему принцу славу слабого ученика, диплом с «двойкой» по географии и некрасивую историю о жульничестве на экзамене.

Родня пыталась исправить его имидж и отослала в Южную Африку. Черный континент странно подействовал на Гарри: вернувшись домой, он заявился на костюмированную вечеринку в форме Африканского корпуса вермахта со свастикой на рукаве.

Twitter

Снимки попали в СМИ, разгорелся скандал, и молодому человеку пришлось извиняться. В «Запасном» же он заявил, что виноват в этой истории принц Уильям: тот подтолкнул 21-летнего парня сделать выбор между пилотом и нацистом в пользу последнего.

Припомнил Гарри и драку с братом. Уильям якобы негативно высказался о Меган Маркл, назвав американку грубой и резкой. Младший вспылил и набросился с кулаками на обидчика, но старший брат легко повалил его на пол.

Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом встал и сказал ему убираться. Принц Гарри

Принц Гарри признался в убийстве

После скандала с нацисткой формой принца под вымышленной фамилией отдали в Королевскую военную академию. Он прошел курс и был зачислен в полк Blues and Royals. Потом отправился воевать в Афганистан наводчиком и пилотом вертолета Apache.

Telegram

В «Запасном» Гарри утверждает, что лично убил 25 талибов, «чтобы эти плохие парни не имели возможность убить хороших парней». Так это или нет, неизвестно, но вот нынешнее правительство Афганистана официально обвинило монаршего отпрыска в убийстве своих граждан.

Мистер Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди; у них были семьи, которые ждали их возвращения… Я не ожидаю, что вас <…> осудят правозащитники, потому что они к вам глухи и слепы. Но, надеюсь, эти злодеяния останутся в истории человечества. Анас Хаккани Старший советник министерства внутренних дел Исламского Эмирата Афганистан

Twitter

Тайны королевской постели

Некоторые откровения принца касались интимной жизни. Например, он поведал, что лишился невинности с некой «красивой зрелой женщиной», имени которой по-джентльменски не назвал. Подозрения СМИ пали на всех подходящих под описание дам, бывавших при дворе.

Многим, в том числе 57-летней актрисе Лиз Херли, пришлось опровергать слухи, что они были первой женщиной Гарри. Теперь, по мнению британской прессы, самый вероятный кандидат — бизнес-леди и мать двоих детей Сюзанн Харви.

Twitter

Кстати, у Гарри было лишь несколько более-менее серьезных романов. Пять лет он встречался с бизнесвумен из хорошей семьи Челси Дэйви. Романтические отношения с актрисой и моделью Крессидой Бонас продлились лишь пару лет.

Наверняка в тот момент, когда Гарри объявил о намерении жениться, большая часть его родственников выдохнула с облегчением: возможно, жена сможет удержать принца-хулигана. Однако имя избранницы внука Елизаветы II развеяла эти надежды.

Говорят, бабушка решительно высказалась против такого мезальянса. Меган Маркл была американкой, актрисой да еще дочерью чернокожей. Тем не менее принц смог добиться своего, и в мае 2018 года Виндзорском замке состоялась свадьба.

Викимедиа

Отношения с высокопоставленной родней у невестки не клеились: об этом и сам Гарри, и его жена рассказывали неоднократно. Не помогло даже рождение детей — Арчи Харрисона и Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор. Кстати, их появлению на свет помогала… магия.

Принц Гарри пишет, что держал коробку с волосами покойной матери, принцессы Дианы, рядом с супружеским ложем. Именно это, по мнению 38-летнего герцога, помогло паре зачать первого ребенка. Вторым решающим фактором было пение тюленей.

Оказывается, во время прогулки по берегу у замка Мей Гарри с женой наткнулась на группу ластоногих млекопитающих. Когда Меган начала им подпевать, животные ответили. Восторженный принц решил, что это доброе предзнаменование и вспомнил шелки — оборотней, прикидывающихся тюленями.

Месть как источник дохода

Устав от распрей с титулованными родственниками, принц и его супруга заявили, что отказались от обязанностей членов королевской семьи. Весной 2021 года герцог и герцогиня Сассекские (да, этот титул они оставили) окончательно отбыли в свой дом в Калифорнии.

Гарри устроился топ-менеджером в американскую стартап-компанию по коучингу и душевному здоровью. Но привычных доходов все эти занятия дать не могли, так что принц с женой подрабатывают, не забывая уесть британскую родню.

Например, договор с Netflix принес паре около 150 миллионов долларов. Компания выкупила право на производство документальных и художественных фильмов, а также детских программ с участием принца и его супруги.

Мемуары тоже наверняка дадут солидный доход. Они уже находится на первом месте среди бестселлеров сайта Amazon. Англоязычная пресса настроена скептично, считая мемуары принца «книгой-однодневкой» и просто инструментом мести.