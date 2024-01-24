Мир 24 января 2024, 12:52 «Исторический шанс упущен». Турцию упрекнули за одобрение вступления Швеции в НАТО Косачев: Турция упустила шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО Henrik Montgomery/Tt/globallookpress

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Одобрив вступление Швеции в НАТО после нескольких месяцев обсуждений, Турция упустила шанс выступить в интересах всего человечества, а не только альянса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

Он отметил, что об окончательном решении Турции «остается сожалеть».

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«Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен», — посетовал Косачев.

Вице-спикер Совфеда назвал Североатлантический альянс «главным источником нестабильности в мире» и «генератором новых вызовов и угроз» и добавил, что для Турции ратификация членства Швеции в объединении была вопросом внутренней политики.

О решении турецкого парламента, рожденном в ходе дебатов, стало известно 23 января. Теперь в течение нескольких дней заявку должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Чтобы Швеция вступила в НАТО, заявку должна также одобрить Венгрия.