Источник назвал трехчасовые переговоры по Донбассу безрезультатными

Очередная встреча политсоветников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины не принесла результатов. Переговоры в рамках «нормандского формата» шли три часа.

Видеоконференцию посвятили обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.

Российская сторона выступила с инициативой в первую очередь рассмотреть вопросы о соблюдении перемирия. Другие темы участники встречи обсуждать так и не начали.

«Конкретные предложения Российской Федерации <…> натолкнулись на обструкцию со стороны Украины», — пояснил собеседник агентства, добавив, что идеи касались механизма предотвращения эскалации перестрелок и способов привлечения к ответственности виновных.

Германия и Франция, в свою очередь, предложили «безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня». Источник охарактеризовал такую позицию фразой «за все хорошее и против всего плохого».

По его словам, занятая французами, немцами и украинцами позиция говорит о стремлении имитировать и впредь затягивать переговоры, даже если жертвы и разрушения в Донбассе будут по обе линии фронта.