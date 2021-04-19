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    19 апреля 2021, 22:57

    Источник назвал трехчасовые переговоры по Донбассу безрезультатными

    Александра Ломейко

    Очередная встреча политсоветников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины не принесла результатов. Переговоры в рамках «нормандского формата» шли три часа.

    Видеоконференцию посвятили обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской делегации.

    Российская сторона выступила с инициативой в первую очередь рассмотреть вопросы о соблюдении перемирия. Другие темы участники встречи обсуждать так и не начали.

    «Конкретные предложения Российской Федерации <…> натолкнулись на обструкцию со стороны Украины», — пояснил собеседник агентства, добавив, что идеи касались механизма предотвращения эскалации перестрелок и способов привлечения к ответственности виновных.

    Германия и Франция, в свою очередь, предложили «безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня». Источник охарактеризовал такую позицию фразой «за все хорошее и против всего плохого».

    По его словам, занятая французами, немцами и украинцами позиция говорит о стремлении имитировать и впредь затягивать переговоры, даже если жертвы и разрушения в Донбассе будут по обе линии фронта.