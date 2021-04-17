«Пакости и гадости»: в Госдуме ответили на прогнозы Зеленского о Крыме и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский ведет человеконенавистническую политику в отношении Донбасса, заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Так политик отреагировал на слова украинского лидера о том, что ДНР, ЛНР и Крым может ждать будущее, сравнимое с «зоной отчуждения в Чернобыле».

«Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания», — заявил Шеремет в комментарии РИА «Новости».

По мнению депутата, сценарий, который описывает президент Украины, невозможен.

«Крым сегодня — один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества», — подчеркнул он.

Шеремет посоветовал Зеленскому подумать о том, что его пророчества по Крыму и Донбассу вернутся Украине.

«Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым», — заключил он.

Свой прогноз о том, что юго-восток Украины превратится в мертвую территорию Зеленский озвучил в интервью изданию Figaro. Он также пожаловался на то, что направил запрос в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но не дождался никакого ответа.