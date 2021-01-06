Испытания ракеты «Сармат» назвали посланием Байдену

Авторы материала заявили, что «Сармат» — это послание Европе и США о военных возможностях России.

«Вряд ли следует считать случайным стечением обстоятельств или простым совпадением заявления об испытаниях межконтинентальной ракеты „Сармат“ и приход к власти новой администрации в Вашингтоне», — говорится в тексте материала.

«Сармат» предназначен для преодоления существующих сегодня систем противоракетной обороны. Но применяться это оружие может только в реальной ядерной войне, поэтому сейчас оно играет оборонительную роль, сдерживая противника от необдуманных шагов.

Россия планирует разместить «Сарматы» к 2022 году. Это только часть из большого диапазона современного вооружения, включая систему противовоздушной обороны и сверхзвукового оружия.

Издание напомнило, что сейчас Россия ведет разработку подводного беспилотного аппарата «Посейдон», баллистической ракеты «Кинжал» и лазерного оружия «Пересвет». Последнее уже поступило в войска.

Система «Сармат» предназначена для пуска межконтинентальных ракет. Общий вес вместе с боеголовками составляет около 200 тонн. Она способна атаковать цели через полюса Земли, обходя системы противоракетной обороны. Максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что после выхода США из договора ПРО в мире началась новая гонка вооружений. Россия не намерена в ней участвовать, но сделает все, чтобы обеспечить безопасность жителей. Российский лидер напомнил о о создании уникальных гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Авангард».