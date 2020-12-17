Противоядие от будущего гипероружия. Что разрабатывает Россия сегодня

«Либо самим строить эту систему ПРО, либо создавать системы, которым эта ПРО не помеха. Мы это сделали, это произошло с помощью гиперзвукового оружия, в том числе „Авангард“. Напомню, 20 с лишним Махов, глобальная дальность и не баллистическая», — пояснил Путин.

Упомянул президент и о перспективных гиперзвуковых ракетах «Циркон», которые разместят на кораблях и подводных лодках. Недавние испытания новинки продемонстрировали, что принятие их на вооружение повлияет на стратегический баланс сил. При этом, подчеркнул Путин, аналогичных российским гиперзвуковых систем ни у кого в мире нет. В США, Великобритании и станах ЕС их только разрабатывают. А Россия тем временем создает от них защиту.

«Мы к этому времени подготовимся. И сейчас вы спросили, над чем мы работаем. В том числе над этим — противоядие от будущего гипероружия у других ведущих армий мира. Я уверен — мы это сделаем, мы на правильном пути, активно работаем», — ответил он на вопрос журналистов.

Президент напомнил, что в Штатах пока появилось только высокоточное оружие. В России на вооружение поступили гиперзвуковые «Кинжалы», лазерные «Пересветы». Ведется работа над ядерным подводным беспилотником «Посейдон» и тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

Гиперзвуковая тройка

В конце 2019 года ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» встал на боевое дежурство. Его уникальность заключается не только в огромной скорости, но и невозможности перехвата. Он оснащен планирующим боевым блоком и такой непредсказуемой траекторией, что его не могут перехватить не то что существующие, но даже перспективные системы ПРО.

Оборону России в море усилят гиперзвуковые «Цирконы». Ракета умеет поражать морские и наземные цели и маневрировать, из-за чего ее не способны остановить существующие за рубежом системы ПРО и ПВО. Сейчас известно, что оружие попадает в цель с расстояния 450 километров, но максимальная дальность полета «Цирконов» пока неизвестна.

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, первые образцы поступят в армию в 2021–2022 годах. А до 2028 года Тихоокеанский флот усилят шесть корветов с такими комплексами.

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поступили в армию еще в 2018 году на модифицированных истребителях-перехватчиках МиГ‐31 дальнего радиуса действия. А в будущем, возможно, их будут ставить на сверхзвуковых стратегических бомбардировщиках Ту-160М. Ракеты способны поражать цели с расстояния две тысячи километров, то есть самолетам-носителям даже не нужно подлетать к зоне действия вражеских ПВО.

В то же время рубежи страны надежно защищены зенитными ракетными системами С-300В4. Во время октябрьских испытаний комплексов выяснилось, что они способны отражать атаки гиперзвукового, оперативно-тактического и другого перспективного вооружения. Это стало возможным благодаря гиперзвуковым снарядам, поражающим цели с расстояния 400 километров.

Другие новинки

Лазерные комплексы «Пересвет» поступили на вооружение еще в 2018 году. Для управления операторы прошли специальные курсы в Военно-космической академии имени Можайского. О том, как действуют новые комплексы, в прошлом году рассказал генерал Валерий Герасимов.

По его словам, комплексы «Пересвет» занимаются прикрытием передвижения и маневров ракетных комплексов. Они находят вражеские беспилотники и спутники при помощи боевого лазера, нарушают их работу или полностью уничтожают их.

«Пересвет» выпускает мощный лазерный луч, способный вывести из строя оптику противника. При усилении мощи луч способен буквально прожигать конструкцию и полностью выводить ее из строя. В ближайшие годы «Пересветы» начнут устанавливать на самолеты.

Об атомном подводном беспилотнике «Посейдон», как о перспективном проекте президент России Владимир Путин рассказывал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Через год военные показали кадры полигонных испытаний беспилотной подлодки.

По данным военного ведомства, аппарат способен маневрировать под водой, менять глубину и способен поражать как корабли противника в открытом море, так и пришвартованные на военных базах. Кроме того, он может обходить противоторпедную защиту противника.

По неподтвержденным данным, глубина хода подводного дрона превышает одну тысячу метров при технических возможностях развивать подводную скорость до 200 километров в час.

Западные СМИ прозвали его неуязвимым «оружием Судного дня». Мощность заряда торпеды «Посейдона» способна принести небывалые разрушения.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения в 2022 году. Как рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев, пока продолжаются испытания.

Ожидается, что «Сармат» придет на смену самой тяжелой в мире стратегической ракете «Воевода». Она способна атаковать цели через полюса Земли, обходя системы противоракетной обороны.

Впервые о технических характеристиках «Сармата» стало известно на форуме «Армия-2019». Ракета способна пролететь 18 тысяч километров, неся на себе более десяти тонн боеголовок с блоками индивидуального наведения.