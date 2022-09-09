Власти Бельгии предложили решить энергетический кризис потолком цен на весь мировой газ | 360°

Все новости

Путешествия

09 сентября 2022, 13:27

Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Компания из Мытищ займется импортозамещением материалов для строительства дорог

Реклама

Наука

09 сентября 2022, 13:23

Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Мир

09 сентября 2022, 13:12

Глава МИД Венгрии назвал последствия введения лимита цен на российский газ

Власть

09 сентября 2022, 13:11

МИД назвал условие продления продуктовой сделки

Мир

09 сентября 2022, 13:10

Власти Польши вспомнили о территориальных спорах с Чехией

Власть

09 сентября 2022, 13:10

Кремль оценил идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября

Власть

09 сентября 2022, 13:07

Песков объяснил генеральский бушлат на Путине на военных учениях

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:07

Движение в Истре и Красногорске ограничат 10 сентября в связи с Днем города

Мир

09 сентября 2022, 10:24

Власти Бельгии предложили решить энергетический кризис потолком цен на весь мировой газ

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предложил ограничить цены на весь мировой газ

Читать 360tv в

Установить потолок цен на газ из всех стран мира, а не только из России предложил в качестве борьбы с кризисом премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Он призвал в интервью изданию Politico переключиться с антироссийских санкций на решение экономических проблем.

Бельгийский премьер не поддержал предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести общеблоковое ограничение только на газ, импортируемый из России. В этом случае, по его мнению, кризис усилится. Из-за сокращения поставок в Европе уже подскочили цены на энергоносители, а вслед за ними ускорилась инфляция. Многие страны оказались на грани социальной и экономической катастрофы.

Реклама

Поэтому Александр де Кро предложил сосредоточиться на решении глобальных проблем, а не на усилении санкций против отдельно взятой страны. По его мнению, ситуацию спасет «широкий» потолок цен.

Реклама

«Это должно [включать] все виды газа», — сказал он.

При этом ограничение на весь импорт газа стоит сделать «динамическим», чтобы у трейдеров оставалась мотивация продавать газ в Европе, а не в Азии. По словам Александра де Кро, азиатские цены вполовину ниже европейских. Трейдеры останутся в плюсе, даже если Европа установит предельную стоимость всего на 5% выше, чем в Азии.

Газ

Санкции

Евросоюз

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама