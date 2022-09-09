Власти Бельгии предложили решить энергетический кризис потолком цен на весь мировой газ | 360°

Мир 09 сентября 2022, 10:24 Поделиться Telegram

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Viber Власти Бельгии предложили решить энергетический кризис потолком цен на весь мировой газ Премьер-министр Бельгии Александр де Кро предложил ограничить цены на весь мировой газ РИА «Новости»

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Установить потолок цен на газ из всех стран мира, а не только из России предложил в качестве борьбы с кризисом премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Он призвал в интервью изданию Politico переключиться с антироссийских санкций на решение экономических проблем.

Бельгийский премьер не поддержал предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести общеблоковое ограничение только на газ, импортируемый из России. В этом случае, по его мнению, кризис усилится. Из-за сокращения поставок в Европе уже подскочили цены на энергоносители, а вслед за ними ускорилась инфляция. Многие страны оказались на грани социальной и экономической катастрофы.

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Поэтому Александр де Кро предложил сосредоточиться на решении глобальных проблем, а не на усилении санкций против отдельно взятой страны. По его мнению, ситуацию спасет «широкий» потолок цен.

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«Это должно [включать] все виды газа», — сказал он.

При этом ограничение на весь импорт газа стоит сделать «динамическим», чтобы у трейдеров оставалась мотивация продавать газ в Европе, а не в Азии. По словам Александра де Кро, азиатские цены вполовину ниже европейских. Трейдеры останутся в плюсе, даже если Европа установит предельную стоимость всего на 5% выше, чем в Азии.

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