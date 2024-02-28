28 февраля 2024, 12:13
Использование прибыли от активов России для помощи ВСУ обсудят в ЕК
Глава ЕК: пришло время начать разговор об использовании прибыли с активов РФ
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что пора начать разговор об использовании прибыли с замороженных российских активов на закупку военной техники для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Не следует преувеличивать риски конфликта, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов», — подчеркнула европейский политик.
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Фон дел Ляйен также обратила внимание на необходимость разработок оружия нового поколения. Она призвала укрепить оборонно-промышленный потенциал стран Европы в ближайшие пять лет.
В Минфине заявили, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст прецедент. Это негативно отразится на странах, которые решатся на подобный шаг. В Центробанке пообещали, что в случае конфискации смогут принять адекватные меры.
Военные
Киев
Урсула фон дер Ляйен
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