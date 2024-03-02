Мир 02 марта 2024, 07:52 Испанцы ужесточили требования для квартиросъемщиков из Украины Аренда жилья для украинцев в Испании стала дороже после смерти Кузьминова Freepik

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Владельцы жилья в Испании ужесточили требования к украинцам после смерти перебежчика из России Максима Кузьминова. Теперь они увеличили залог до 20 тысяч евро. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Никто не хочет быть вовлеченным в политические скандалы», — пояснил сотрудник агентства недвижимости из Валенсии.

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По его словам, арендовать квартиру в Испании стало труднее и украинцам, и россиянам. При этом всем иностранцам сложно найти подходящее жилье, добавил он.

Арендодатели предпринимают меры предосторожности, поскольку у иностранцев нет ни контрактов на работу, ни выписки из банка, ни поручителей. На этом фоне они увеличили количество залоговых месяцев до 10. Теперь украинцам приходится иметь при себе не менее 20 тысяч евро, чтобы въехать в квартиру.

Ранее в русскоязычном районе испанского города Вильяхойса обнаружили тело Кузьминова. Здесь он жил по поддельным документам.