facebook_pixel
    07 августа 2020, 20:10

    Испанский самолет экстренно сел из-за отказавшегося надеть маску дебошира

    Арина Гудилова

    В Испании самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Малаги. Причиной послужил пьяный пассажир, который отказался надевать маску.
    Испанский самолет экстренно сел из-за отказавшегося надеть маску дебошира

    Как сообщает телеканал Antena 3, воздушное судно испанской авиакомпании Air Europa вылетело с острова Гран-Канария и должно было приземлиться в Мадриде. Во время полета один из пассажиров, несмотря на замечания стюардесс, употреблял алкоголь.

    Затем мужчина начал агрессивно себя вести, а также стал угрожать другим пассажирам. Пилот запросил разрешение на экстренную посадку в аэропорту Малаги. На земле дебошира уже ждали сотрудники Гражданской гвардии.

    По информации телеканала, задержанный является гражданином Украины. После того, как мужчину удалили с рейса, самолет вылетел в Мадрид.

    Ранее самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Петрозаводске. Женщина дважды покурила в салоне.

    Новости SMI.FM