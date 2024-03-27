Мир 27 марта 2024, 00:08 Испанский патруль сопроводил до Португалии группу кораблей из России Испанский патруль сопроводил два корабля и нефтяной танкер из РФ Freepik

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Экипажи патрульных кораблей Испании «Аталайя» и «Вигия» организовали сопровождение российской группы, состоящей из двух кораблей и нефтяного танкера. Об этом сообщило Europa Press.

По данным издания, два больших десантных корабля «Иван Грен» и «Александр Отраковский» и танкер «Кола» якобы обнаружили в суверенных водах королевства.

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Наблюдение за российскими судами вели в две смены. После этого судно «Аталайя» последовало за кораблями России к пограничному переходу с Португалией. Там его встретил португальский фрегат.

Как отметили в материале, испанские патрульные суда выполняли задачи по обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, которая связывает мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.

Ранее фрегат ВМС Великобритании сопроводил фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов» и средний морской танкер «Академик Пашин».