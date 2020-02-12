Археологи нашли пещеру с останками людей, погибших более семи тысяч лет назад. Тела носят следы жестокой расправы. Всего ученые обнаружили останки 13 человек, в том числе детей. Одних застрелили, других забили тупыми предметами.

Как считают ученые, все жертвы умерли не одновременно, а с разницей приблизительно в тысячу лет. В докладе, опубликованном в журнале Nature, прямо не утверждается, но можно сделать вывод, что эта пещера — место длительных человеческих жертвоприношений.

Тела нашли в пещере под названием Эль-Трокс, это в испанской провинции Уэска. Археологи тщательно изучили останки девяти человек, которых, похоже, убили здесь раньше всех. Это пятеро взрослых и четыре ребенка. Детей забили до смерти чем-то тупым. Взрослых расстреляли из луков. Их смерть наступила в период между 5325 и 5067 годами до нашей эры.

Интересно, что это древнее массовое убийство не имеет археологических аналогов в остальной Европе. Кроме версии о жертвоприношениях, ученые сделали еще несколько предположений, не настаивая ни на одном из них. Например, найденные тела — жертвы битвы за ресурсы или территории. Или члены одного племени — если тогда еще были племена — пришли воровать женщин в другое племя и были застуканы с поличным. Или это вообще ритуальные убийства — еще бы, тысячу лет подряд, в одном и том же месте, в одной и той же пещере гибли и стар и млад. Ученые не рассматривают разве что версию каннибализма — хотя, может, просто не указали это в отчете.

Одна из версий ученых — здесь нашли гибель мигранты. Как раз в то время, когда были убиты эти люди, происходило расселение охотников и собирателей по территории Европы. Естественными границами и преградами для них были горы.

А вот искусственную преграду на границе с Украиной предложили построить президенту России Владимиру Путину. Липецкий ученый-археолог Александр Бессуднов напомнил главе государства, что в древние времена от Тамбова до Харькова пролегала Великая Русская стена — рукотворное сооружение, защищающее Русь от набегов степняков. Если ее восстановить, она может стать объектом паломничества внутренних туристов. Интересно, что часть этого сооружения, Белгородская засечная черта, проходила аккурат по нынешней границе России и Украины.