Путину предложили построить «Великую Русскую стену». Он обещал подумать
Бессуднов подчеркнул, что Усмань находится на Белгородской засечной черте, которая в XVII веке протянулась на 800 километров от Тамбова почти до Харькова. Раньше эта черта была сплошной стеной, а сейчас она раздроблена по регионам. Поэтому ученый предложил восстановить ее и сделать некий аналог Великой Китайской стены.
«Знаете, собрать губернаторов (регионов, в которых расположится стена — прим. ред.) несложно, я с коллегами переговорю. Я еще попрошу соответствующие ведомства правительства, которые занимаются внутренним туризмом. По их линии пойдем. Посмотрим, что там можно сделать… Посмотрим, это интересно», — ответил Путин.
Президент на встрече в Усмани обсуждает с людьми демографическую проблему и пути ее решения, а также вопросы поддержки семьи и борьбы с бедностью. Из Липецкой области он отправится в Сочи.