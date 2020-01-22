Путину предложили построить «Великую Русскую стену». Он обещал подумать

Липецкий ученый-археолог Александр Бессуднов предложил президенту Владимиру Путину построить «Великую Русскую стену». Возвести ее можно на территории сразу четырех регионов. Президент ответил, что подумает над этим предложением.

Бессуднов подчеркнул, что Усмань находится на Белгородской засечной черте, которая в XVII веке протянулась на 800 километров от Тамбова почти до Харькова. Раньше эта черта была сплошной стеной, а сейчас она раздроблена по регионам. Поэтому ученый предложил восстановить ее и сделать некий аналог Великой Китайской стены.

«Знаете, собрать губернаторов (регионов, в которых расположится стена — прим. ред.) несложно, я с коллегами переговорю. Я еще попрошу соответствующие ведомства правительства, которые занимаются внутренним туризмом. По их линии пойдем. Посмотрим, что там можно сделать… Посмотрим, это интересно», — ответил Путин.

Президент на встрече в Усмани обсуждает с людьми демографическую проблему и пути ее решения, а также вопросы поддержки семьи и борьбы с бедностью. Из Липецкой области он отправится в Сочи.