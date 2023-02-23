Мир 23 февраля 2023, 10:43 Премьер-министр Испании Санчес приехал в Киев Председатель правительства Испании Педро Санчес прибыл в Киев

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В Киев 23 февраля приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров королевства.

«Председатель правительства Педро Санчес находится на Украине, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским», — рассказали в пресс-службе кабмина королевства.

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Его встретили заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев и посол Испании на Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

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Между тем Санчес уже написал в своем Twitter о приезде в Киев. Кадры распространились в Сети.

В начале февраля стало известно об отправке из Испании боевой техники на Украину. По словам министра обороны страны Маргариты Роблес, речь шла о 20 бронетранспортерах М-113. Кроме этого, власти Испании обещали поставить Киеву отремонтированные немецкие танки Leopard 2A4.