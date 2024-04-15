Мир 15 апреля 2024, 06:28 Исламских радикалов привлекут лишь к информационным операциям ВСУ — Кимаковский Кимаковский: Украина не сможет собрать большое количество радикальных исламистов Ministry of Defense of Ukraine

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Власти Украины не смогут привлечь на свою сторону большое количество радикальных исламистов и заставить их сражаться против России. Им удастся мобилизовать лишь небольшие группы для проведения отдельных операций, в том числе информационных, заявил РИА «Новости» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Таких больших групп они уже не соберут — максимум только для проведения каких-то специальных операций, в том числе информационных», — сказал он.

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Игорь Кимаковский объяснил, что последние могут заключаться в создании видимости присутствия исламистов в зоне конфликта. Он заявил, что бойцов соберут, чтобы сфотографировать и показать общественности.

В рядах Вооруженных сил Украины уже сражались исламские радикалы. Один из них мог убить британского наемника Дэниела Берка, который пропал в Запорожье в 2023 году.