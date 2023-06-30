Мир 30 июня 2023, 08:06 «Исключительная эффективность». Немецкие СМИ назвали ударные вертолеты Ка-52 бичом для танков НАТО на Украине Spiegel: российские вертолеты Ка-52 стали бичом для танков НАТО на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские ударные вертолеты Ка-52, известные как «Аллигаторы», стали настоящим бичом для натовских танков на Украине. На это указало немецкое издание Spiegel.

Журналисты отметили, что российские войска адаптировались к тактике ВСУ и наносят ответные удары с воздуха. Авторы материала не исключили, что одни лишь Ка-52 способны «сбить» контрнаступление украинской армии. Например, при атаке в Запорожской области в районе Малой Токмачки эти вертолеты повредили три бронированные машины пехоты Bradley производства США.

Реклама

«Российское оружие стало исключительно эффективно отражать украинские атаки. Сейчас над позициями украинской пехоты часто кружит грозный противник: российский вертолет Ка-52», — указали в материале.

Авторы отметили также, что продвижение ВСУ сильно тормозят минные поля, а российская армия в целом действует активнее.

Ранее военкоры показали на видео уничтожение танков ВСУ на Запорожском направлении.