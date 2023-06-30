Спецоперация 30 июня 2023, 01:51 Военкоры показали уничтоженные танки и БМП Украины на Запорожском направлении «РВ»: российские бойцы уничтожили танки и БМП Украины на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские бойцы ликвидировали танки и БМП на Запорожском направлении, очередная попытка атаки ВСУ провалилась. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации разместили видео с результатами работы ВС РФ. На кадрах видно, как российский снаряд достигает цели и поражает технику противника.

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«Васильевский район на Каменском направлении. Полоса обороны 19-й дивизии 58-й армии ЮВО. Очередная попытка контрнаступления врага в районе населенного пункта Жеребянки завершилась провалом и разгромом наступающих сил с танками и БМП», — сказано в сообщении.

Ранее военные ВС РФ ликвидировали около 10 единиц техники украинских националистов под городом Орехово в Запорожской области и уничтожили группу элитных войск ВСУ. Тогда бойцы России использовали РСЗО «Град» и прервали попытку националистов пройти к российским позициям.

Военкоры отметили, что наступление украинских войск на данном участке фронта стало медленнее и перешло в позиционные бои. Украинские националисты взяли паузу, чтобы отдохнуть и осуществить перегруппировку сил.