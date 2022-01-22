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    22 января 2022, 11:29

    Американцы предложили исключить Россию из международных организаций

    Экс-посол США Гилмор призвал исключить Россию из международных организаций

    Дарья Морозова

    Экс-посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор призвал исключить Россию из международных организаций. Причиной он назвал ситуацию с Украиной.

    Американцы предложили исключить Россию из международных организаций

    По данным издания Foreign Policy, Россию следует исключить из всех таких организаций, считает Гилмор. В первую очередь он назвал ОБСЕ.

    «ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинкских соглашений, среди них принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — рассказал он.

    Также Гилмор заявил, что цивилизованные страны должны относиться к России как к изгою.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил Штаты в голословных обвинениях России из-за ситуации с Украиной.

    «Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их „мифами российской пропаганды“», — считает Антонов.