Американцы предложили исключить Россию из международных организаций

Экс-посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор призвал исключить Россию из международных организаций. Причиной он назвал ситуацию с Украиной.

По данным издания Foreign Policy, Россию следует исключить из всех таких организаций, считает Гилмор. В первую очередь он назвал ОБСЕ.

«ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинкских соглашений, среди них принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — рассказал он.

Также Гилмор заявил, что цивилизованные страны должны относиться к России как к изгою.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил Штаты в голословных обвинениях России из-за ситуации с Украиной.

«Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их „мифами российской пропаганды“», — считает Антонов.