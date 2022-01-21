Антонов упрекнул США в голословных обвинениях России в кампании по дезинформации

Посол России в США Анатолий Антонов упрекнул Штаты в голословных обвинениях РФ в кампании по дезинформации о ситуации на Украине. Его слова опубликовали в профиле посольства в Facebook.

Журналисты задали Антонову вопрос, как он бы прокомментировал материалы, которые Госдепартамент США выложил 20 января про дезинформации России по ситуации на Украине.

«Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их „мифами российской пропаганды“», — написал дипломат.

Он посчитал, что такими высказываниями американское правительство хочет заранее подготовить почву для того, чтобы переговоры касались не раз упоминаемой им «агрессии России против Украины».

Ранее один из представителей дипведомства США, захотевший остаться анонимным, напрямую заявлял во время телефонного брифинга, что ФСБ оказывает влияние на некоторые СМИ с целью публикации порочащего Украину контента, которая сильно разлетается из-за цитирования ее и другими медиа.