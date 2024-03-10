Мир 10 марта 2024, 09:59 Ирландцы отклонили поправки в конституцию о семье Irish Times: в Ирландии отклонили поправки в конституцию о семье и роли женщин Unsplash

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Прошедший в Ирландии 8 марта общенациональный референдум о расширении в конституции страны понятий семьи и роли в ней женщины провалился. Такое заявление сделал премьер-министр страны Лео Варадкар, сообщило издание Irish Times.

Поправка, касающаяся предлагаемых изменений в статье, была отклонена с большим перевесом голосов. Почти 74% избирателей проголосовали против.

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«На референдумах правительство предложило расширить определение семьи в конституции, чтобы признать „долговременные отношения“, такие как сожительствующие пары и их дети, и заменить формулировку „женщины в доме“ формулировкой, признающей заботу внутри семьи», — написал автор материала.

Варадкар сказал, что оба референдума были «полным поражением». Ирландский политик Мишель Мартин отметил, что большинство избирателей «не убедили аргументы в пользу изменения конституции таким образом».

Во Франции в Международный женский день внесли гарантированное право на аборт в конституцию. Подписал закон президент Франции Эммануэль Макрон. Добровольное прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года, но теперь в основной закон страны добавили еще одну статью.