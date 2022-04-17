Ирландцам посоветовали реже тормозить, чтобы экономить на бензине
Портал AA Blog дал советы ирландцам по экономии бензина
Автомобилистам в Ирландии посоветовали экономить бензин, снижая финансовую нагрузку на собственный кошелек в условиях топливного кризиса. Соответствующие советы опубликованы в блоге компании АА.
Водителям дали рекомендации заранее составлять план маршрута, тем самым минимизируя резкие торможения, которые приведут к увеличенному расходу.
«Вы можете не нажимать на педаль тормоза совсем, аккуратно двигаясь по полосам и медленно остановиться перед перекрестком или светофором», — говорится в сообщении компании.
Рекомендуется по возможности не включать кондиционер, избавиться от тяжелых вещей в багажнике автомобиля.
«Вы также отказаться от использования машины вовсе. Ходите пешком или ездите на велосипеде для коротких поездок и как можно чаще пользуйтесь общественным транспортом», — заявили в АА.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в подорожании топлива до 70% на американских заправках.