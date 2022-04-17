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    17 апреля 2022, 09:49

    Ирландцам посоветовали реже тормозить, чтобы экономить на бензине

    Портал AA Blog дал советы ирландцам по экономии бензина

    Максим Зинкин

    Автомобилистам в Ирландии посоветовали экономить бензин, снижая финансовую нагрузку на собственный кошелек в условиях топливного кризиса. Соответствующие советы опубликованы в блоге компании АА.

    Ирландцам посоветовали реже тормозить, чтобы экономить на бензине

    Водителям дали рекомендации заранее составлять план маршрута, тем самым минимизируя резкие торможения, которые приведут к увеличенному расходу.

    «Вы можете не нажимать на педаль тормоза совсем, аккуратно двигаясь по полосам и медленно остановиться перед перекрестком или светофором», — говорится в сообщении компании.

    Рекомендуется по возможности не включать кондиционер, избавиться от тяжелых вещей в багажнике автомобиля.

    «Вы также отказаться от использования машины вовсе. Ходите пешком или ездите на велосипеде для коротких поездок и как можно чаще пользуйтесь общественным транспортом», — заявили в АА.

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