Виновного в резком росте инфляции в США Байден нашел за океаном

Президент США Джо Байден в очередной раз сделал громкое заявление в адрес России. Во время выступления в штате Айова он объявил, что именно она виновата в высокой инфляции за март, сообщило РИА «Новости».

По его словам, проведение спецоперации на Украине вызвало скачок цен на газ и продовольствие во всем мире. Большую же часть подорожания в штатах американский лидер связал с расценками на нефть.

«Мы видели сегодняшние данные об инфляции, 70% роста цен в марте пришлось на вызванное Путиным повышение цен на бензин», — провозгласил президент США.

В феврале цены на потребительские товары выросли на 7,9% в годовом исполнении, в марте — 8,5%, сообщило ранее Минтруда США. Аналитики назвали такой скачок рекордным с 1981 года.

Ранее пародия саудовского телеканала MBC TV на Джо Байдена, его забывчивость, нелепые ошибки и высказывания стала вирусной, а на минувшей неделе после случайной оговорки экс-президента Барака Обамы американцы стали подозревать о сговоре в Белом доме.