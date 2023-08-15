Мир 15 августа 2023, 09:03 Ирландского наемника уволили с работы после участия в боевых действиях на Украине SW: тюремного надзирателя из Ирландии уволили после ранения на Украине РИА «Новости»

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Тюремный надзиратель из Ирландии Ратоат Брайан Мигер взял отпуск и отправился на Украину в качестве наемника. Он получил там ранение, и его уволили с работы. Об этом сообщила ирландская газета Sunday World.

«Ирландский тюремный надзиратель, получивший ранение осколками во время боевых действий на Украине, говорит, что просто хочет вернуться на работу после того, как его уволила ирландская пенитенциарная служба», — сказано в материале.

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Издание написало, что работодатель уволил мужчину, поскольку тот после отпуска вовремя не вышел на службу. Мигер не смог вернуться домой, так как получил ранение в спину и находился в Харькове.

Знакомый заявил, что наемник не признал вину. Он в свое оправдание утверждал, что заранее поменялся сменами с коллегой.

Приятель напомнил, что глава правительства Ирландии летал на Украину, где встречался с руководством страны. Ирландские власти выразили поддержку киевскому режиму. Однако тюремного надзирателя наказали за то, что он отправился туда.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что иностранные наемники убегают с Украины. По его словам, все дело в отсутствии успехов у ВСУ.