Мир 12 августа 2023, 22:56 «Собрали вещи и убежали». Иностранные наемники разочаровались в контрнаступлении ВСУ Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: иностранцы массово покидают ряды ВСУ Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

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Отсутствие успехов на поле боя все больше разочаровывает солдат ВСУ. Иностранные наемники тоже испытывают недовольство и все чаще уезжают домой. Об этом в своем YouTube-канале заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Даже иностранные наемники, которые так усердно сражались на стороне Украины, сейчас в большинстве своем уже уехали. Они собрали свои вещи и убежали. Наверное, только поляки и остались», — сказал он.

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Военный также предположил, что в рядах украинской армии могут участиться случаи дезертирства из-за низкого боевого духа. В итоге ВСУ сначала расколются, а вскоре и вовсе перестанут существовать. Макгрегор отметил, что ответить точно, когда это произойдет, нельзя. Но у него есть ощущение, что конец уже близок, так при полном отсутствии успехов бойцы перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.

Ранее бывший советник глава Пентагона заявил, что у российских войск достаточно резервов, чтобы дойти до Киева. Однако руководство страны не стремится к эскалации конфликта.