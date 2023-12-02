Мир 02 декабря 2023, 08:16 Ирландец в балаклаве своей музыкой и криками вызвал ужас у украинских беженцев Highland Radio: ирландец в маске напугал украинских беженцев музыкой и криками

Читать 360tv в

Ирландец в маске на улице города Фалкарра включил музыку и злобно выкрикивал «вон», чем напугал украинских беженцев. Об этом сообщило радио Highland.

«Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: „вон, вон, вон“», — указали в издании.

Реклама

Перед этим мужчина нарушил правила дорожного движения, переходя дорогу в неположенном месте. Одна из жительниц призналась, что тем вечером украинцы испытали «ужасающий страх» из-за музыки и злобных выкриков нарушителя. Полиция заинтересовалась этим случаем и начала расследовать произошедшее.

Ранее в Ирландии прошли протесты против беженцев и мигрантов. Митингующие устроили погромы и жгли автомобили полиции. До этого ирландцы организовали блокаду в порту Росслер Харбор после решения властей переместить украинских беженцев в отель Great Southern. В гостинице планировали обустроить квартиры для пожилых граждан Ирландии, но руководство страны изменило свое решение и заселило туда украинцев.