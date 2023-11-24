Мир 24 ноября 2023, 15:34 Нападение как повод к погрому. Ирландцы требуют выдворить незваных гостей Политолог Ярошенко: выступления против мигрантов будут почти во всем ЕС Дублин, ноябрь 2023 год / РИА «Новости»

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После нападения на мать с детьми жители Дублина вышли на улицу, требуя избавить страну от мигрантов. Словами дело не ограничилось: в окрестные здания и полицию полетели камни и коктейли Молотова. Однако еврокомиссары, главные виновники ненормальной миграционной политики, остались вдали от этой заварушки. Единственный шанс перекрыть кран потока незваных гостей — выйти из Евросоюза.

Погромы в Дублине

Мужчина напал с ножом на женщину с детьми в Дублине 23 ноября. Пострадавших — пятилетнего мальчика, двух девочек пяти и шести лет и их 30-летнюю мать — увезли в больницу. Состояние взрослой и самой маленькой пациенток медики назвали тяжелым.

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Нападавшего, 40-летнего выходца из Алжира, остановил мигрант из Бразилии, да так, что преступнику самому потребовалась госпитализация. Мотивы нападения полиция пока не сообщила, как и имя агрессора. Известно лишь, что он давно проживает в стране и имеет ирландский паспорт.

Вскоре на улицах начались беспорядки: люди жгли автомобили полиции, общественный транспорт, били витрины магазинов и грабили их. Протестующие требовали от властей ограничить число беженцев и мигрантов в Ирландии.

Беженцев присылает Евросоюз

Политолог Алексей Ярошенко в разговоре с «360» отметил, что выступления против мигрантов вскоре можно ожидать если не во всех, то во многих странах Европы. Тем более что там давно существует антимиграционное политическое движение. Однако пока оно не может изменить политику Евросоюза.

Подобная ситуация — показатель того, как опасны для государств и их национальных интересов эти наднациональные органы управления ЕС. Именно они в итоге делают так, чтобы в разные страны, вне зависимости от желания их коренного населения, ехали миллионы мигрантов. Алексей Ярошенко

Политолог напомнил, что политические силы некоторых стран уже делали попытки оградиться от нашествия чудаков. Например, в Нидерландах недавно победила достаточно правая партия с антимигрантской риторикой.

«Другой вопрос — насколько европейские митинги против мигрантов будут действенными. Ведь подобные протесты проходили и раньше, причем протесты были достаточно радикальные. Но пока никаких изменений в политике ЕС не произошло», — сказал Ярошенко.

Он уточнил, что евробюрократии по большому счету плевать, какие и где происходят митинги: ее представители считают, что это проблемы самого государства и его правоохранительные органы должны держать ситуацию под контролем. Но подкидывать новых мигрантов будет именно Евросоюз, причем не заботясь об их адаптации и контроле.

Мигранты прибывают из Африки на испанский остров Тенерифе / H.Bilbao / Keystone Press Agency / Global Look Press

Проблема в том, что от государств и их собственных правительств в Европе все меньше что-то зависит, констатировал Ярошенко. Пока страна входит в состав ЕC, ей диктуют жесткие правила, в которых нет пункта «Прислушаться к народному мнению».

«И протесты будут продолжаться. Пока рано об этом говорить, но однажды накал страстей достигнет такого уровня, что страны начнут выходить из Европейского союза. Тренд в усилении евроскептицизма уже наметился, в том числе на фоне миграционной политики ЕС и участия в авантюре конфликта против России», — предположил политолог.

Украинцам протесты не грозят

Ярошенко подчеркнул, что большинство протестов в Европе связано с мигрантами — выходцами из Ближнего Востока и Северной Африки, то есть неевропейцами. Тем, кто принадлежит к европейской цивилизации, западной культуре и христианству, пока волноваться не о чем.

Поэтому митингов против украинских беженцев ожидать не стоит. В прошлом месяце в Германии был антиукраинский митинг, но он был против поставок вооружения. Чтобы европейцы выходили и говорили: «Нам не нужны беженцы с Украины, они себя плохо ведут» — такого не было. Алексей Ярошенко

Это отнюдь не значит, что украинцы — ангелы во плоти, заметил политолог. Многие из них зачастую совершают отвратительные поступки, нагло себя ведут, требуют льгот и преференций, не торопятся устраиваться на работу и живут за счет пособий, которые выплачиваются из налогов обычных граждан страны.

Однако европейцам слишком сильно промыла мозги пропаганда: они свято верят, что, помогая киевскому режиму и принимая украинских беженцев, делают добро.

Слишком много беженцев

Однако не так давно в Ирландии были протесты, связанные и с украинцами: местные жители устроили настоящую блокаду в порту Росслер Харбор. Дело в том, что власти пообещали передать отель Great Southern, который больше десяти лет стоит без дела, под жилье для престарелых, сообщала The Irish Times.

Вместо сотни номеров собирались обустроить 25 квартир для пожилых людей. Но позже стало известно, что в гостиницу поместят украинских беженцев.

Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Ирландцы возмутились и вышли защитить своих стариков. Люди также потребовали, чтобы власти перестали отправлять в город переселенцев.

«Наши услуги превысили возможности, и мы больше не можем их разместить. Мы внесли свою лепту в прием людей, ищущих убежища. Теперь наша очередь чувствовать себя в безопасности!» — заявили недовольные.

Их протесту не помешали даже сильный ветер с дождем. Властям пришлось подчиниться.