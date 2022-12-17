Мир 17 декабря 2022, 23:52 Иранскую актрису Таране Алидусти арестовали за поддержку протестов Сыгравшую в оскароносном фильме «Коммивояжер» актрису Алидусти арестовали в Иране YouTube

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Актриса Таране Алидусти, получившая известность благодаря оскароносной картине «Коммивояжер», была арестовала за публикацию фейков и «разжигание хаоса», сообщило иранское государственное агентство Tasnim.

«Информированный источник сообщил корреспонденту Tasnim, что Таране Алидусти была арестована из-за публикации ложного и искаженного контента, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений», — отметили СМИ.

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После начала протестов в Иране Алидусти публиковала в соцсетях фотографии без хиджаба, а также изображения с призывами «не молчать», а высказываться «против угнетателей». На один из ее аккаунтов было подписано порядка восьми миллионов человек.

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Демонстрации в разных городах Ирана начались в сентябре после гибели девушки Махсы Амини. Полиция задержала множество участников протестов по статье о «войне против Бога». В декабре по этой статье был казнен 23-летний Мохсен Пекари.

Ранее сообщалось, что в Иране упразднят полицию нравов. Сотрудников именно этой организации винят в смерти Амини.