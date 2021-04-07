Иранское судно подорвалось в Красном море. США заявили, что не причастны

На борту иранского судна Saviz в Красном море произошел взрыв, сообщило агентство Tasnim. В Пентагоне заявили, что США не причастны к аварии, сообщило издание The Hill.

По данным арабских СМИ, на судне, которое используется для поддержки военных кораблей, сопровождающих торговые суда, сработало взрывное устройство. Предположительно, судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Взрыв произошел, когда судно Sаviz находилось у берегов Эритреи. В израильских медиа написали, что корабль занимался разведкой.

В США заявили, что американские силы не причастны к аварии на иранском судне. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Джессика Макналти. Пресс-секретарь отметила, что Вашингтон пока не может представить никаких дополнительных сведений о произошедшем. В Тегеране пока не отреагировали на сообщения.

Ранее 25 марта СМИ сообщили, что Иран нанес ракетный удар по контейнеровозу, принадлежащему израильской компании. Судно следовало из Танзании в Индию. После поражения ракетой оно продолжило свой путь.