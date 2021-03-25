Иран нанес ракетный удар по грузовому судну, которое принадлежит израильской компании XT Management. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было повреждено, но продолжало свой путь в порт назначения», — сказано в сообщении канала.

По данным канала, поврежденное судно принадлежит израильской компании XT Management — ее офис находится в Хайфе. Компанией владеет Уди Энджел — ему уже сообщили о происшествии. Сообщение о ракетном ударе получили также в силовых структурах страны. Сейчас там пытаются понять, не открыл ли Иран новый фронт против Израиля в море. Такое предположение появилось на фоне этой ситуации и ряда прошлых событий.

По данным телеканала, поврежденное судно продолжит путь. Планируется, что оно остановится на ремонт в Индии. По данным местных СМИ, израильские власти назвали случившееся умышленным нападением Ирана в ответ на повреждение корабля в Средиземном море, которое произошло за две недели до этого.