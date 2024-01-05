05 января 2024, 16:09
Иранские правоохранители задержали причастных к теракту в Кермане
Глава МВД Ирана: несколько причастных к теракту в Кермане задержаны
Нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане задержали правоохранители, сообщил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Его заявление опубликовало местное агентство IRNA.
По словам Вахиди, разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. После удалось задержать ряд причастных к этому происшествию.
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«Информация о них будет позднее объявлена службами безопасности», — уточнил министр.
Мощные взрывы прогремели 3 января во время траурного шествия в районе кладбища иранского города Керман, где похоронен генерал спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции «Кудс» Касем Сулеймани.
Первый прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй — в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.
Ответственность за теракты в Иране взяли на себя террористы «Исламского государства»*.
*«Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация.
Иран
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