Мир 05 января 2024, 16:09 Иранские правоохранители задержали причастных к теракту в Кермане Глава МВД Ирана: несколько причастных к теракту в Кермане задержаны Global Look Press

Читать 360tv в

Нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане задержали правоохранители, сообщил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Его заявление опубликовало местное агентство IRNA.

По словам Вахиди, разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. После удалось задержать ряд причастных к этому происшествию.

Реклама

«Информация о них будет позднее объявлена службами безопасности», — уточнил министр.

Мощные взрывы прогремели 3 января во время траурного шествия в районе кладбища иранского города Керман, где похоронен генерал спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции «Кудс» Касем Сулеймани.

Первый прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй — в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.

Ответственность за теракты в Иране взяли на себя террористы «Исламского государства»*.

*«Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация.