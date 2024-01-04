Важное 04 января 2024, 19:34 ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране Reuters: ответственность за теракт в Иране взяло «Исламское государство»

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Ответственность за теракты в Иране взяли на себя боевики «Исламского государства»*. Об этом сообщило агентство Reuters.

Мощные взрывы прозвучали во время траурного шествия в районе кладбища иранского города Керман, где похоронен генерал спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касем Сулеймани.

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По последним данным, жертвами взрывов стали 103 человека, еще 188 получили ранения. Первый прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, второй — в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси и верховному лидеру страны Али Хаменеи.

*«Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация.