Экспертиза в Иране показала, что смерть Махсы Амини произошла не из-за физического воздействия | 360°

Мир 07 октября 2022, 14:15 Поделиться Telegram

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Viber Экспертиза в Иране показала, что смерть Махсы Амини произошла не из-за физического воздействия Организация судебной медицины Ирана: Амини умерла не из-за физического воздействия unsplash

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Молодая женщина Махса Амини умерла не вследствие ударов по голове или другим частям тела. Такое заявление сделали в Иранской организации судебной медицины, написал ТАСС.

«По результатам вскрытия [было определено], что смерть не была вызвана ударами по голове или другим жизненно важным органам или частям тела», — сказано в отчете судмеэкспертов.

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Специалисты добавили, что Амини в восемь лет делали операцию на мозге.

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Стражи порядка в сентябре задержали 22-летнюю Махсу Амини в Тегеране за неправильное ношение хиджаба. Девушка умерла через три дня после ареста.

По данным некоторых СМИ, полицейские избили ее, из-за чего она оказалась в больнице, где и скончалась. Однако иранские власти всячески опровергали эту версию и заявили, что иранка впала в кому после инсульта и сердечного приступа. По их словам, позже ее отключили от системы жизнеобеспечения.

Смерть Амини вызвала большой общественный резонанс в Иране. Там до сих пор продолжаются протесты, а иранки демонстративно жгут свои платки и стригут волосы.

Также на эту историю отреагировали и в других странах. Например, французские актрисы в знак солидарности состригли себе волосы. Во флешмобе Hair for freedom («Волосы за свободу») приняли участие, в частности, Изабель Юппер, Жюльет Бинош, Марион Котийяр. Об этом написало издание The Guardian.

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