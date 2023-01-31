Мир 31 января 2023, 19:04 Иран установил производителя дронов, атаковавших военный завод в Исхафане ISNA: в Иране установили производителя дронов, атаковавших военный объект в Исхафане YouTube

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В Иране смогли установить производителя дронов, которые использовали при атаке на военный объект в Исфахане. Об этом сообщили источники местного агентства ISNA, близкие к Высшему совету национальной безопасности страны.

По данным агентства, органы безопасности смогли получить ценную информацию после технической экспертизы частей одного из беспилотников.

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Эксперты проанализировали компоненты корпуса дрона, его двигатели, изучили систему питания и навигации. Результаты сопоставили с существующими образцами дронов и точно определили производителя. Но название компании источники ISNA не уточнили.

Исхафан, где ночью 29 января прогремел сильный взрыв, находится в центральной части Ирана. В Минобороны страны позже заявили, что несколько дронов со взрывчаткой попытались атаковать военный завод, расположенный в городе.

Источник издания Al Arabiya заявил, что ответственность за удары беспилотниками по объекту Минобороны Ирана возложили на США.