Мир 29 января 2023, 15:51 Источник сообщил, что к атаке на военный объект Ирана причастны США Al Hadath: Израиль непричастен к атаке на военный завод в Иране

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Ответственность за удары беспилотниками по военному заводу Министерства обороны Ирана в городе Исфахан возложили на США. Такое мнение изданию Al Arabiya выразил источник.

По мнению телеканала Al Hadath, предположения, что к атаке мог быть причастен Израиль, отпали. В издании отметили, что сами же американские источники сообщили о желании США этим шагом предупредить Иран и Россию о готовности противодействовать производству баллистического оружия.

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Так же считает политический советник и гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов. По его мнению, США и их союзники решили надавить на Иран за сотрудничество с Россией.

О серии мощных взрывов в Иране стало известно утром 29 января. Сразу несколько источников сообщили, что в разных городах прогремели взрывы. Беспилотники атаковали военные и промышленные объекты. Как позже сообщили в Министерстве обороны Ирана, атаку удалось сорвать.