Иран сделал предварительный отчет о крушении украинского самолета

Глава организации Али Абедзазе сообщил, что о возгорании самолета в воздухе сообщали очевидцы. После столкновения с землей пожар привел к мощному взрыву.

«Направление столкновения указывает, что самолет первоначально направлялся на запад от границы аэропорта, поворачивая направо после возникновения проблемы. Во время крушения он возвращался в аэропорт», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что лайнер рухнул на территории парка развлечений.

Утром 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» вылетел из Тегерана и направился в Киев. Через четыре минуты после взлета горящий лайнер потерпел крушение. На борту находились 187 пассажиров из разных стран и девять членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Сейчас расследованием причин произошедшего занимается специальная комиссия. По предварительной информации, Boeing упал после поломки двигателя из-за технической неисправности.