    09 января 2020, 09:44

    Иран сделал предварительный отчет о крушении украинского самолета

    Дарья Бунякова

    Перед крушением самолет «Международных авиалиний Украины» загорелся в воздухе. Пилоты пытались вернуться в аэропорт Тегерана, но сделать этого не успели. К таким выводам пришла Организация гражданской авиации Ирана в своем предварительном отчете о причинах авиакатастрофы.

    Глава организации Али Абедзазе сообщил, что о возгорании самолета в воздухе сообщали очевидцы. После столкновения с землей пожар привел к мощному взрыву.

    «Направление столкновения указывает, что самолет первоначально направлялся на запад от границы аэропорта, поворачивая направо после возникновения проблемы. Во время крушения он возвращался в аэропорт», — сказано в сообщении.

    Также отмечается, что лайнер рухнул на территории парка развлечений.

    Утром 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» вылетел из Тегерана и направился в Киев. Через четыре минуты после взлета горящий лайнер потерпел крушение. На борту находились 187 пассажиров из разных стран и девять членов экипажа. Выжить никому не удалось.

    Сейчас расследованием причин произошедшего занимается специальная комиссия. По предварительной информации, Boeing упал после поломки двигателя из-за технической неисправности.