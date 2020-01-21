Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing свидетельствует о том, что воздушное судно сбили двумя ракетами класса «земля-воздух». Такие выводы были опубликованы в документе, размещенном на сайте иранского ведомства.

Из опубликованного отчета следует, что две ракеты класса «земля-воздух» выпустили по украинскому лайнеру с северного направления, пишет РИА «Новости». Самолет начал стремительно терять высоту после попадания в него ракет. В этот момент Boeing находился в небе над жилым районом, после чего столкнулся с «препятствием» и упал на землю. Воздушное судно пересекло футбольное поле, разрушилось и загорелось.

Из документа следует, что украинский лайнер вылетел из аэропорта в Тегеране в 6:12 по местному времени (05:42 по Москве), связь с судном была потеряна в тот момент, когда его высота достигла отметки в 8,1 тысячи футов (около 2,4 тысячи километров).

В 6:15 Boeing пропал с экранов радаров вторичного наблюдения и приблизительно через три минуты — в 6:18, — с радаров первичного наблюдения.

Исходя из данных радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 6:15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот. «Вероятно» воздушное судно продолжало полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего украинский Boeing исчез с радаров приблизительно в 6:18.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ совершал перелет из Тегерана в Киев. Крушение саолета произошло сразу после взлета самолета, утром 8 января после того, как военнослужащие Ирана по ошибке выпустили в него ракету.

На борту лайнера находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. В воскресенье, 19 января на Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе. Прощание прошло в киевском аэропорту «Борисполь». В этот же день глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар опроверг информацию о том, что в Тегеране решили отправить на Украину черные ящики.