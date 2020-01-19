Иран решил сам изучать данные черных ящиков украинского Boeing

Иран не отправлял бортовые самописцы Boeing 737, разбившегося под Тегераном, на Украину и продолжает их изучение. Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар опроверг, что в Тегеране решили отправить черные ящики в другую страну.

«Мы пытаемся расшифровать черные ящики здесь, в Иране; в противном случае мы можем выбрать Украину или Францию, но пока нет решения отправить их в другую страну», — сказал Резайефар, его цитирует агентство IRNA.

Ранее Резайефар сказал, что у Ирана нет технологий, необходимых для расшифровки самописцев, и они отправят их для исследования во Францию. Он также утверждал, что черные ящики могут быть повреждены.

Крушение Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевшего из Тегерана в Киев, произошло сразу после взлета утром 8 января после того, как иранские военные по ошибке выпустили в него ракету. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв катастрофы — граждане Ирана, Канады и Украины.

19 января на Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе. С 13:00 в киевском аэропорту «Борисполь» проходит прощание.