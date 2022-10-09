Европарламент обеспокоился сотрудничеством России и Ирана | 360°

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Европарламент обеспокоился сотрудничеством России и Ирана

Депутат ЕП Фотыга: конфликт на Украине сблизил Россию и Иран

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В Европарламенте обратили внимание на укрепление сотрудничества России и Ирана, в частности в экономической сфере. Письмо с соответствующей позицией в адрес Еврокомиссии направила депутат ЕП, бывшая глава МИД Польши Анна Фотыга, сообщил RT.

Так, в июле «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании, их совместные проекты оцениваются в 40 миллиардов долларов.

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«В свете укрепления экономического сотрудничества и сведений об использовании своп-схемы, предусматривающей снабжение Тегерана российской нефтью в обмен на продажу Ираном своей нефти клиентам в России, какие меры могут быть приняты, чтобы предотвратить уклонение России и Ирана от санкций ЕС и международных санкций?» — написала евродепутат.

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Фотыга также поинтересовалась, как в ЕК оценивают перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (иранской ядерной сделки), с учетом, что Иран поддерживает Россию экономически и политически.

Ранее заместитель министра нефти страны Ахмад Асадзаде заявил, что страны Запада сами пострадали, введя санкции против Ирана и России. Они вызвали рост цен в Европе и в Соединенных Штатах.

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