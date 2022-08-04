Иран пообещал вернуться к исполнению СВПД при гарантии экономических выгод

В Иране заявили, что готовы полностью исполнять обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) при гарантиях экономической выгоды от США. Страна выразила надежду, что американцы примут верное решение.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обозначил позицию своего государства в ходе выступления на Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Его слова привело РИА «Новости».

«С апреля 2021 года Иран добросовестно вел переговоры с другими участниками по поводу возобновления полного исполнения сделки», — напомнил дипломат.

Достижение цели, добавил он, пришлось отложить как раз из-за отсутствия гарантий от Соединенных Штатов об обещанных Ирану экономических выгод.

«Когда США примут верное решение, Иран, в свою очередь, прекратит свои корректирующие действия и возобновит полное исполнение мер, касающихся ядерной сферы в соответствии с соглашением 2015 года», — пообещал Тахт-Раванчи.

Белоруссия на конференции по ДНЯО заявила, что не откажется от своего безъядерного статуса.