Мир 26 декабря 2022, 12:28 Иран пообещал политически ответить на угрозы Украины уничтожить производство иранских БПЛА Представитель МИД Ирана Чафи: Украина ответит за призывы уничтожить иранское вооружение flickr

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Призывы уничтожить иранское вооружение не останутся без ответа. Такие слова со стороны Украины будут иметь юридические и политические последствия для этой страны. Такое заявление сделал представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Об этом написал ТАСС со ссылкой на агентство ИРНА.

Чафи подчеркнул, что Иран не вмешивается в конфликт на Украине. Иранские власти готовы помогать в преодолении украинского кризиса и установлении мира.

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«Мы считаем угрожающую риторику украинских властей безответственной, она будет иметь политические и юридические последствия», — сказал представитель ведомства.

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Так он отреагировал на высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Последний предложил ликвидировать производство вооружений в Иранской Республике. По словам Подоляка, иранская сторона собирается поставлять России еще больше своих дронов и ракет.