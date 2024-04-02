Мир 02 апреля 2024, 05:42 Иран потребовал привлечь США к ответственности за удар Израиля по консульству РИА «Новости»

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После атаки израильских ВВС на иранское консульство в Дамаске МИД Ирана вызвал сотрудника швейцарского посольства, которое представляет интересы США. Об этом сообщил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан в соцсети X.

«Сегодня ночью в 0:45 (0:15 по московскому времени — прим. ред.) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызван в МИД Ирана руководителем департамента США», — заявил он.

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Ракетный удар по диппредставительству Ирана нанесли вечером 1 апреля. По информации саудовских журналистов, удар осуществили по кварталу Меззе на западе Дамаска, там живут советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В результате атаки погиб генерал формирования Мохаммад Захеди. Он входил в так называемый черный список Организации Объединенных Наций вместе с 15 другими иранскими чиновниками и военными, которых ООН подозревает в участии в ядерной программе Ирана.