Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС | 360°

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Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

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Иран войдет в состав Шанхайской организацию сотрудничества в случае выполнения обязательства член ШОС. Соответствующий меморандум подписан на саммите организации в Самарканде. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД Узбекистана.

Если Иран выполнит поставленные условия, то на следующем саммите ШОС в Индии в 2023 выступит в качестве полноправного члена.

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В настоящее время в ШОС входят Россия, Китай, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Индия.

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Саммит ШОС в 2022 году проходит Самарканде с 15 по 16 сентября.

Ранее стало известно, что на саммит прибыл президент России Владимир Путин.

Странами-партнерами ШОС Турция, Армения, Непал, Азербайджан, Камбоджа и Шри-Ланка. В роли наблюдателей выступают Белоруссия, Монголия, Афганистан и Иран.

Иран

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