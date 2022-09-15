Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд | 360°

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Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд

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Президент России Владимир Путин прилетел в Самарканд, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом написало РИА «Новости».

На полях саммита российский лидер проведет ряд двусторонних переговоров.

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Проведение саммита запланировано на 15 и 16 сентября. Лидеры государств ШОС обсудят вопросы развития транспортной взаимосвязанности, укрепления экономических связей, обеспечения стабильности и безопасности. Путин встретится с коллегами из Турции, Китая, Монголии, Узбекистана, Киргизии, Пакистана, Ирана и других государств.

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ШОС основана в 2001 году, в нее входят Россия, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан, Китай, Казахстан, Индия и Киргизия. Ранее Белоруссия подала заявку на вступление в организацию в качестве постоянного члена.

Странами-партнерами ШОС являются Турция, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа, Армения и Азербайджан. В качестве наблюдателей выступают Монголия, Иран, Белоруссии и Афганистан.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что одним из важнейших вопросов саммита станет установление мира в Афганистане.

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Владимир Путин

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